Salernitana, il Museo della sciarpa - Le Cronache Salernitana
Salernitana, il Museo della sciarpa
Salernitana, il Museo della sciarpa

  • Novembre 20, 2025
Un’intera e accogliente area dell’associazione Dopolavoro Ferroviario di via Dalmazia ospiterà, dal 27 al 29 dicembre, il Museo della Sciarpa Salernitana.

 

Un’esposizione straordinaria che accompagnerà appassionati e curiosi in un viaggio nella storia della tifoseria salernitana attraverso il suo simbolo più rappresentativo, quello che da oltre mezzo secolo unisce la passione per i granata: la sciarpa!.

E’ l’iniziativa che gli ultras granata della Curva Sud Siberiano e l’Associazione Culturale 19 Giugno 1919 hanno organizzato per fine anno

