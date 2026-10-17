Salernitana, il futuro di Cosmi a rischio

di Gaetano Ferraiuolo

Notte di riflessione in casa Salernitana o la montagna partorirà il proverbiale topolino? Ancora poche ore e i tifosi avranno una risposta. Di certo c’è che, per la prima volta, la posizione del tecnico Serse Cosmi è seriamente in discussione dopo sette mesi oggettivamente deludenti sotto il profilo del gioco e dei risultati e con la Bersagliera a -11 dalla vetta della classifica. Ma andiamo per ordine. Il trainer granata, a fine partita, ha palesato un certo nervosismo e si è rivolto in modo tutt’altro che affettuoso ai tanti tifosi presenti in tribuna che contestavano il suo operato. “Bravi, continuate a fischiare”, una frase accompagnata da inequivocabili gesti di stizza che hanno alimentato tensione e malessere sugli spalti. Lo “show” è proseguito all’interno della sala stampa. Prima con un’analisi alquanto opinabile della gara (“Abbiamo giocato benissimo, avremmo meritato di vincere e ai ragazzi non potevo chiedere di più” è frase che ha scatenato critiche feroci sul web), poi con un battibecco con alcuni cronisti locali sfociato in parole pesanti che non sono affatto piaciute alla società. E mentre Cosmi, visibilmente contrariato, lasciava l’Arechi da solo, ecco che il direttore sportivo Daniele Faggiano convocava una riunione all’interno dello spogliatoio per capire se il gruppo credesse ancora nell’allenatore. Un partito di scontenti c’è. Su tutti quel Lescano che, rimanesse Cosmi al timone, potrebbe chiedere la cessione a gennaio al pari di Gyabua e di altri calciatori mai valorizzati. Poco dopo le 20:30, nella sede di via Allende, altro summit infuocato, con patron Iervolino in prima linea affiancato dall’amministratore delegato Umberto Pagano e da Maurizio Milan, tornato all’Arechi dopo mesi su richiesta del proprietario. Il presidente, a quanto pare, spinge per l’esonero di ds e allenatore. Milan non ha apprezzato l’atteggiamento post gara di Cosmi e non proseguirebbe il rapporto lavorativo con un dirigente che ha speso milioni rivoluzionando l’organico senza completarlo adeguatamente. Prudente, invece, Pagano che, a quanto filtra, concederebbe almeno un’altra chance al mister nella trasferta del 26 ottobre a Picerno. Ultima parola a Iervolino che, entro domani in tarda mattinata, scioglierà le riserve. Prosperi (avvistato spesso all’Arechi) e Toscano sono due dei nomi che circolano, Castori in C tornerebbe solo per la Salernitana ma è un profilo che non stuzzica la fantasia di Faggiano, mero fantacalcio l’accostamento di Eziolino Capuano alla panchina granata anche per i recenti trascorsi burrascosi con Lescano in quel di Trapani. Intanto il CCSC ha preso posizione condannando l’atteggiamento di Cosmi e non è da escludere un’altra protesta pacifica della tifoseria organizzata durante la settimana. Siamo appena alla decima giornata, ma ambiente e spogliatoio sono già una polveriera.