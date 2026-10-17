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Capaccio. Incendio in casa, due feriti; uno e’ grave

  • Ottobre 17, 2026
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Capaccio. Incendio in casa, due feriti; uno e’ grave

Incendio in un appartamento a Capaccio Paestum, nel Salernitano, due persone coinvolte, di cui una ferita in maniera grave. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di oggi in via Chiorbo. Sul posto, dopo alcune telefonate al numero di emergenza che segnalavano una probabile esplosione all’interno di un’abitazione, sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli e i sanitari del 118. Nel rogo sono rimaste coinvolte due persone, di cui una ha riportato ferite serie ed e’ stata stabilizzata e affidata alle cure del personale sanitario per essere trasportata in ospedale. Sulle cause dell’incendio sono in corso accertamenti.

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