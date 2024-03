Salernitana, Iervolino ricapitalizza

Danilo Iervolino rilancia. Nel CdA tenutosi ieri presso gli uffici romani del patron granata c’è stata l’approvazione del bilancio per l’esercizio al 31/12/2023 ed il successivo aumento di capitale che consentirà alla società di sbloccare l’indice di liquidità in vista della prossima stagione. Un atto importante da parte di Iervolino che così getta le basi per la programmazione della prossima stagione, quella che tutti sperano sia quella della riscossa. intanto ieri l’Ad della Salernitana Maurizio Milan ha partecipato all’incontro al Liceo Severi dove ha avuto modo di parlare di presente e futuro: «Ci sarà continuità rispetto alla nostra programmazione, non sarà un rilancio. Bisogna rilanciare solo la stagione storta all’interno del campo e che non ci aspettavamo all’inizio. I tanti cambi in panchina ne sono la testimonianza ma in continuità si va avanti ed essere qui oggi è per lanciare un messaggio positivo. Ho appreso dall’assessore Galdi che c’è la fermezza da parte dell’amministrazione comunale di rispettare i tempi prefissati, a breve saremo convocati assieme al Comune dalla Regione per sottoscrivere un protocollo d’intesa dopo il quale avremo maggiore certezza sui tempi di realizzazione. Abbiamo la necessità impellente di capirlo anche perchè dobbiamo pianificare la prossima campagna abbonamenti al di là della serie e ci auguriamo che ci sia attenzione da parte del soggetto pubblico per questa nostra esigenza ma di sicuro sarà così. Avevamo già evidenziato il nostro consenso rispetto a giocare qualche partita lontano da Salerno ipotizzando lo stadio di Benevento ma bisogna capire se è solo qualche partita oppure metà o addirittura un intero campionato. In tal senso mi ero fatto carico di sentire anche la tifoseria organizzata per capire le varie ipotesi, sul tavolo c’era anche lo stadio di Bari. E’ prematuro dirlo ma mi aspetto ci siano i tempi tecnici dichiarati dal Comune e dalla Regione. In altre città lo stadio alternativo sia per supplire la mancanza di quello principale, mi auguro che ci sia questa opportunità anche a Salerno. Finchè non è pronto il Volpe di continuare a giocare all’Arechi, è questa l’ipotesi più sana da portare avanti, quando ci sarà il tavolo dei lavori lo capiremo. Il Mary Rosy? Stiamo dialogando da qualche mese con la proprietà abbiamo apportato delle migliorie alla struttura con opere ordinarie ma anche straordinarie per migliorare. Il Viola Park è un punto d’arrivo importante a cui guardiamo con interesse. Dia? C’è un dialogo in corso, vedremo nei prossimi giorni, il giocatore ha ammesso delle proprie responsabilità e i suoi comportamenti non corretti e coerenti con i sani valori che il dottor Iervolino ribadisce sempre, c’è un dialogo e vediamo a cosa porterà. Vediamo di chiudere questo campionato in maniera dignitosa e rispettosa nei confronti dei tifosi che ci seguono sempre, nel mese di Aprile capiremo assieme al presidente Iervolino ed al direttore Sabatini, quali passi operativi da porre a termine valorzzare rosa importante e iniziare dal ritiro di Rivisondoli a pianificare la prossima stagione, il percorso è segnato, siamo in dialogo con regione Abruzzo e comune di Rivisondoli ma anche con un’altra struttura per portare all’interno del centro la nostra academy calcio.», ha concluso Maurizio Milan.