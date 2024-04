Dante Santoro candidato alle Europee

di Erika Noschese

Dante Santoro candidato alle prossime elezioni Europee con la Lega. La notizia non è ancora ufficiale tanto che lo stesso consigliere comunale di Salerno non conferma, nè smentisce, questa indiscrezione ma ormai sarebbe cosa fatta e già nelle prossime ore potrebbe ufficializzare la candidatura. L’esponente della Lega, eletto in consiglio comunale con la civica Prima Salerno, avrebbe ricevuto la proposta direttamente dai piani alti del partito per andare a radicare ulteriormente il movimento politico sul territorio ma anche per prepararsi alla sfida elettorale per eccellenza: le regionali. Santoro infatti non ha mai nascosto la volontà di scendere in campo nel 2026 per dare ai campani una valida alternativa al sistema deluchiano, con la candidatura – alla guida di Palazzo Santa Lucia – di un nome indicato dal centrodestra unito. Proprio nei giorni scorsi Santoro è stato a Roma per incontrare il vice premier Matteo Salvibi e per l’occasione si sarebbe aperto un primo confronto sull’ipotesi candidatura, voluta anche dal coordinatore provinciale e deputato Salernitano Attilio Pierro. La Lega, per la sfida verso il Parlamento Europeo, punta tutto su Aldo Patriciello, ex Forza Italia ma anche sull’uscente Valentino Grant, anche se le probabilità di farli rieleggere entrambi sono ridotte. Diversi i candidati salernitani che ambiscono all’Europarlamento: per Forza Italia ci sono le uscenti Lucia Vuolo e Isabella Adinolfi; con Stati Uniti d’Europa vi è Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi; i giornalisti Michele Santoro, candidato con “Pace, terra e dignità”, lista voluta proprio dal cronista salernitano e Lucia Annunziata, ex dirigente Rai in campo con il Pd. In quota Azione, invece, ufficializzata la candidatura dell’ex deputato Gigi Casciello. In campo con Fratelli d’Italia, invece, Alberico Gambino.