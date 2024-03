Salerno. Case Popolari, abusivi sono in aumento

Più sfratti negli ultimi mesi ma anche più occupazioni abusive. È il report che emerge dagli ultimi interventi della polizia municipale di Salerno snocciolati dall’assessore alle Politiche Sociali Paola De Roberto che replicando alle parole di un consigliere comunale che chiedeva aiuto per la famiglia Ubbidiente ha chiarito che sicuramente in questo periodo sono aumentate le occupazioni abusive ma, di pari passo, è aumentato anche il lavoro della municipale, pronta ad intervenire per procedere con gli sfratti. «Abbiamo ottenuto dei finanziamenti del Pnrr per avviare progetti personalizzati per l’autonomia delle persone in difficoltà – ha spiegato l’assessore De Roberto – Questo intervento permetterebbe alle persone di sottoscrivere il patto per l’autonomia ma oggi è difficile trovare proprietari che vogliano fittare a famiglie in difficoltà». L’assessore fa riferimento all’ipotesi di aiutare le famiglie pagando loro i fitti seppur per pochi mesi ma gli spazi per le case popolari ad oggi risultano troppo pochi per dare risposte alle tante richieste. «Quando una famiglia lascia la casa popolare passano dei mesi prima della nuova assegnazione perchè dobbiamo controllare, intervenire laddove ci sono stati dei problemi e riparare ma non abbiamo il tempo per farlo perchè quando la famiglia lascia l’abitazione c’è già pronta la famiglia che andrà ad occuparla abusivamente ma stiamo lavorando per debellare questo fenomeno». Erika Noschese