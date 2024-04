Premio Ippocrate a 2 medici del Ruggi

Premio Ippocrate 2024, ideato dalla Nobile Accademia Internazionale di Filosofia Studi e Ricerche Corpus Hippocraticum, vede tra i premiati due nomi di spicco dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, la dott.ssa Rosa Napoletano e il dott. Bottigliero Matteo Generoso. I due medici sono stati scelti per i loro meriti in campo sanitario e ricerca, come simbolo di eccellenza sanitaria dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, spesso criticata per la mala sanità. La dott.ssa Rosa Napoletano è Medico Responsabile SSD Stoke Unit A.O.U. Salerno, Medico Neurologo presso l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Componente del tavolo tecnico interaziendale percorso Stroke e telestroke e Referente Regionale Italian Stroke Association (ISA All). Il dott. Bottigliero Matteo Generoso è Medico Cardiochirurgo e Primario F.F. di Cardiochirurgia presso l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Ideatore e creatore del Premio Antonio Genovesi e Sindaco di Castiglione del Genovesi (SA) dal 2014, attualmente al secondo mandato. Il Premio viene conferito ad Altissime Personalità, volto a riconoscere meriti e traguardi raggiunti in campo professionale, imprenditoriale o sociale non solo legate al mondo medico, ma anche di tutti quelli, che nei vari campi dello scibile umano, abbiano, direttamente o indirettamente, applicato la Dottrina ed il Pensiero “Ippocratico”. Il Senato Accademico Internazionale dell’Accademia retta dal prof. dott. Roberto Schiavone di Favignana, di cui fanno parte numerosi esponenti del mondo ecclesiastico, accademico, scientifico internazionale, ha deliberato il conferimento del Premio Internazionale Hippocraticum Primus Magister per l’altissima professionalità e i traguardi raggiunti in campo lavorativo ai seguenti Premiati durante la cerimonia che si terrà il 10 maggio 2024 alle ore 18 presso la Sala Consiliare del Comune di San Cipriano Picentino (SA): la dott.ssa Rosa Napoletano, il dott. Bottigliero Matteo Generoso, il dott. Prof. Giuseppe Noschese, il dott. prof. Francesco Mele, il dott. Giovanni Lenza, la dott.ssa Aida Sabbato, il Generale Giuseppe Zizzari, il Colonnello Maria Gabriella Martino, il prof. Lucio Cagini, il prof. Domenico Verrengia, il dott. prof. Carlo Pappone, il dott. prof. Roberto Bizioli di Scordia, il dott. Alduino di Ventimiglia.