Salernitana, Iervolino dice no a Rufini

Dopo la notte di riflessione, in queste ore non sobo stati passi in avanti. Come anticipato ieri è saltato l’incontro con il notaio per la firma della cessioneLa fase di stallo continua e anche l’appuntamento per il rogito, programmato per questo pomeriggio, potrebbe venir meno. Tra Danilo Iervolino e Cristiano Rufini si va verso un nuovo nulla di fatto. Dopo il mancato appuntamento nella settimana che ha portato alla Santa Pasqua, ora arriva il nuovo passo indietro. Inizialmente il 15, poi la giornata odierna. Tutto lascia presagire ad un dietrofront.
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