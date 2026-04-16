Amalfi, sequestrati 4 stabilimenti balneari

Blitz della Guardia Costiera lungo il litorale amalfitano: nella mattinata di mercoledì sono stati posti sotto sequestro quattro stabilimenti balneari già interessati dal blocco delle proroghe delle concessioni demaniali disposto dal TAR lo scorso dicembre.

Secondo quanto emerso, alcune strutture avevano riaperto nonostante i giudici amministrativi avessero respinto tutti i ricorsi presentati dai gestori, confermando la decadenza dei titoli demaniali e la legittimità degli ordini di sgombero emanati nel 2024 dal Comune.

Le pronunce del Tribunale Amministrativo Regionale hanno evidenziato situazioni differenti, ma accomunate da criticità rilevanti, tra cui: abusi edilizi; ampliamenti non autorizzati; modifiche non conformi alle concessioni originarie.