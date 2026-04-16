Napoli: assalto in banca, 25 ostaggi e rapinatori in fuga da buco in pavimento

Sono fuggiti da dove sono entrati: un buco praticato nel pavimento. A Napoli e’ caccia a tre banditi che in mattinata hanno messo a segno una rapina ai danni della filiale Credit Agricole in piazza Medaglie d’Oro al Vomero, tenendo in ostaggio ben 25 persone tra dipendenti e clienti. L’allarme e’ scattato nella tarda mattinata, intorno alle 12.45. I carabinieri hanno immediatamente cinturato la zona e, con giubotti antiproiettile indosso, hanno predisposto le attivita’ necessarie per mettere in sicurezza gli ostaggi e poi fare irruzione allo scopo di bloccare i malviventi. Sul posto e’ giunto anche il procuratore di Napoli Nicola Gratteri. Dopo circa un’ora, i carabinieri hanno aperto un varco e hanno liberato gli ostaggi. Tutti stavano bene, solo per tre persone e’ stato necessario sul posto l’intervento dei sanitari del 118 per via di qualche malore dovuto dalla paura. I 25 ostaggi sono stati poi “schedati”, l’operazione si e’ resa necessaria per consentire ai militari dell’Arma di ascoltarli nelle prossime ore al fine di provare ad acquisire elementi utili alle indagini. Intorno alle 16.30 sul posto sono giunti i carabinieri i carabinieri del Gruppo intervento speciale (Gis) di Livorno, che sono entrati all’interno della struttura: la sede della filiale era vuota, gli investigatori hanno rinvenuto un buco nel pavimento che dava accesso a un cunicolo attraverso il quale la banda e’ scappata. I rapinatori, armati, hanno fatto razzia del contenuto di diverse cassette di sicurezza: il bottino, pertanto, non e’ al momento quantificabile. Dalle prime deposizioni raccolte, si sa che hanno agito tre persone, con volto coperto da una calza e tutte con indosso una tuta scura