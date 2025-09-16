Salernitana, i convocati. Out Liguori - Le Cronache Salernitana
Salernitana, i convocati. Out Liguori

Salernitana, i convocati. Out Liguori

Come previsto, non figura Michael Liguori, alle prese con un fastidio muscolare rimediato prima del derby col Sorrento. Per completare il reparto offensivo, mister Giuseppe Raffaele ha deciso di inserire tra i convocati il giovane della Primavera Luca Boncori, che vivrà così la sua prima esperienza in prima squadra.

I convocati:

  • Portieri: Donnarumma, Brancolini, Cevers

  • Difensori: Villa, Golemic, Coppolaro, Quirini, Matino, Ubani, Anastasio, Cabianca, Frascatore

  • Centrocampisti: Capomaggio, De Boer, Varone, Knezovic, Tascone, Iervolino, Di Vico

  • Attaccanti: Achik, Inglese, Ferrari, Ferraris, Boncori

