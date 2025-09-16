Salernitana. Faggiano: Atalanta u.23 talentuosa

Alla vigilia del match di recupero contro l’Atalanta U23, mister Giuseppe Raffaele ha parlato ai canali ufficiali della Salernitana, sottolineando la forza dell’avversario: “Affrontiamo una squadra giovane, forte e ricca di talenti. Bisognerà fare massima attenzione. L’umore del gruppo è alto dopo il buon inizio di stagione, ma dobbiamo restare con i piedi per terra. Senza umiltà non si fa molta strada in questo campionato”.

Il tecnico ha poi fatto il punto sulla formazione e sui possibili cambi: “Mi riservo ancora 24 ore per decidere la formazione. In queste occasioni è fondamentale valutare le condizioni di ogni calciatore e come ha recuperato dalle fatiche. Scenderemo in campo a soli tre giorni dalla partita precedente, quindi schiererò chi sta meglio fisicamente e potrà garantire le maggiori prestazioni. Chi siederà in panchina dovrà farsi trovare pronto, come già avvenuto nelle prime tre gare del campionato”.

Raffaele conferma così l’attenzione massima verso un avversario giovane ma competitivo, mantenendo al contempo alta la concentrazione della squadra granata.