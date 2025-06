Salernitana. I 10 anni del club Mai Sola

Enzo Sica

Parlare del club granata Mai sola vuol dire citare subito il suo presidente e fondatore, Antonio Carmando che dieci anni fa esatti ebbe la felice idea di fondare questo club, coniando con quelle due parole (Mai sola) lo sprono in più per la squadra del cuore. E se poi il club lo si fonda nel popoloso e popolare rione Fratte vuol dire che c’è in tutti la consapevolezza di poter essere sempre vicino alla squadra del cuore, di sostenerla e credere in quelle che poi sono state le prerogative che hanno condotto la <nostra> Salernitana ad arrivare in serie A dopo il periodo buio di un fallimento, e battersi, poi, sotto la gestione Lotito- Mezzaroma-Fabiani per raggiungere quello che sarebbe stato un traguardo storico vale a dire la serie A raggiunto e consolidato per bene tre anni di seguito. Insomma qualcosa di eccezionale, forse anche di irripetibile in cui anche il club Mai Sola, così come gli altri club granata cittadini che sono nati, hanno avuto un ruolo determinante. Ebbene il traguardo dei dieci anni di vita non poteva passare certamente in cavalleria o in second’ordine. Tutt’altro. Ed eccolo Antonio Carmando entusiasta per la prima decade raggiunta <Devo ringraziare tutti i soci, coloro che hanno voluto portare avanti questo progetto che nel 2015 vide il suo primo vagito – ha detto con un pizzico d’orgoglio il suo fondatore. Il rione Fratte, poi, con i tanti sportivi e amanti della casacca granata ci è stato sempre vicino e noi tutti, seguendo la Salernitana ovunque, sia all’Arechi che in trasferta, abbiamo certamente dato tanto e ancora di più daremo per far emergere quest colori>. Ecco dunque, la festa dei dieci anni di vita che ieri sera ha visto oltre alla presenza di tutti i soci, molti dei quali vivono e lavorano anche in altre regioni della nostra penisola ma non sono mancati all’impegno anche di don Gianfranco Pasquariello che ha portato anche quel pizzico di cristianità nel club granata prima dell’apertura del buffet e del taglio della torta. <Volevamo vederci in attesa che questa stagione si possa concludere bene per i nostri colori – ha sottolineato ancora un entusiasta Carmando – con i soci del Mai sola che hanno manifestato tutti indistintamente la voglia di seguire la Salernitana sia in trasferta che in casa per le due gare di play out che si dovranno disputare, secondo le varie indicazioni che abbiamo, tra il 15 e il 20 giugno.. Rispettiamo la volontà degli altri tifosi che per protesta verso Lega e Figc non vorrebbero seguire la squadra ma noi, ripeto, siamo e saremo sempre vicino alla squadra granata in questo finale difficile augurando che si arrivi a quella salvezza nel campionato di serie B che la nostra Salernitana e noi tifosi tutti meritiamo>.