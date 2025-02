Per il match Salernitana-Frosinone, in programma all’Arechi, sono stati venduti 6700 biglietti. Sommando gli abbonati, il totale degli spettatori attesi supera quota 10mila.

Per quanto riguarda il settore ospiti, sono 141 i tagliandi acquistati dai tifosi ciociari. Si prevede quindi una buona cornice di pubblico per sostenere i granata in questa importante sfida.