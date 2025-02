Alfieri, Iannone (FdI): “Gestione vergognosa del Pd, fino alla fine”

“E’ il dimissioni day a Capaccio-Paestum ( Salerno). Per cinque mesi nessuno si è dimesso, in un giorno si sono dimessi tutti. Una vergogna senza precedenti targata PD. Oggi sia Alfieri (finalmente con dimissioni valide) e poi i suoi Consiglieri Comunali per dargli il colpo di grazia. Peccato che lasciano un Comune al disastro finanziario che pagheranno anche i Capaccesi che non sono ancora nati e un senso di schifo nei cittadini che rimarrà negli annali”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.