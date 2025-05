Salernitana. Fimmanò: ricorso al Tar

I play-out vanno disputati regolarmente, non esistendo ad oggi alcuna penalizzazione in atto nei confronti del Brescia”. Lo ha dichiarato ai microfoni di Radio Sportiva l’avvocato Francesco Fimmanò, legale della Salernitana, commentando la sospensione degli spareggi salvezza in attesa delle decisioni della giustizia sportiva.

“Esistono delle regole di diritto che vanno al di là delle norme sportive. Quando il playout è stato sospeso non c’erano penalizzazioni e non ce ne sono nemmeno oggi. Per questo riteniamo che le gare vadano giocate”, ha aggiunto Fimmanò, sottolineando come la Salernitana abbia già diversi calciatori pre-convocati dalle rispettive nazionali e che la situazione stia creando gravi disagi alla programmazione del club.

Secondo il legale granata, il Collegio di Garanzia del CONI è l’organo competente per dirimere la controversia legata all’ammissione al campionato, ma la società si riserva anche la possibilità di adire il TAR: “Il Brescia affronterà almeno cinque gradi di giudizio. Questo comporta tempi lunghissimi. L’attuale ordinamento delle NOIF prevede una Serie B a 22 squadre, non a 20. Noi vogliamo che vengano seguite le regole, non gli interessi di parte”.

Fimmanò ha concluso con un appello al rispetto del principio di legalità: “La giustizia sportiva deve operare secondo le normative. In questo momento ci si sta infilando in un tunnel pericoloso che mette a rischio la regolarità della competizione”.