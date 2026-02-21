Salernitana, Ferrari guida i granata per la squalifica di Raffaele - Le Cronache Salernitana
Salernitana

Salernitana, Ferrari guida i granata per la squalifica di Raffaele

  • Febbraio 21, 2026
  • 0
  • 119
  • 2 Min Read
Salernitana-Monopoli è la prima di due partite consecutive casalinghe per i granata. Domani pomeriggio (14:30) toccherà al vice allenatore Giacomo Ferrari guidare la squadra in panchina, a causa dello stop comminato dal giudice sportivo a mister Raffaele.

 

Ferrari presenta così la sfida contro i biancoverdi alla vigilia: “Ci teniamo davvero a disputare una grande partita, perché dobbiamo riscattarci dopo aver perso per strada qualche punto di troppo nelle ultime settimane. Faremo di tutto per fare risultato pieno domani, ci metteremo grande rabbia e voglia di fare bene. In settimana abbiamo lavorato tanto anche sull’aspetto mentale per far capire ai ragazzi che ogni punto lasciato è perso. Vogliamo scendere in campo al massimo delle nostre possibilità per contrapporci nel migliore dei modi a una squadra fastidiosa come il Monopoli, che ha sempre messo in difficoltà tutte le avversarie che ha affrontato fino a questo momento. Bisogna dare il 100% e raccogliere i tre punti che per noi sono assolutamente vitali. Purtroppo non potremo avere a disposizione Brancolini per un piccolo acciacco rimediato in rifinitura. Per il resto, a parte i tre che sono indisponibili da un po’ (Boncori, Carriero, Inglese), ritroviamo Antonucci e Cabianca. Siamo reduci da una settimana in più di lavoro con loro, sono recuperati e saranno gradualmente inseriti. Siamo sicuri che ci daranno una mano importante per il resto del campionato. Speriamo che al più presto rientri anche Inglese, perché c’è bisogno di tutti per raggiungere i nostri obiettivi”.

