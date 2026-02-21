Bicchielli (FI), indire elezioni provinciali entro 90 giorni

La Provincia non può essere un ente con regole autonome. In una fase così delicata, la chiarezza resta fondamentale: si devono indire le elezioni entro 90 giorni, come prevede la legge. Ho presentato un’interrogazione al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, affinché si chiarisca definitivamente quali siano le intenzioni del vicepresidente della provincia di Salerno Giovanni Guzzo”. Lo dichiara Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia e vice responsabile nazionale Enti Locali del partito che, come anticipato nel corso dell’incontro con il ministro Piantedosi, ha depositato un’interrogazione sulla vicenda.
