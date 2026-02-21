Salerno, spari vicino piazza S. Agostino: - Le Cronache Cronaca
Salerno, spari vicino piazza S. Agostino:
“Truffe agli anziani…e non solo”
È morto il piccolo Domenico
Pisano, delegazione incontra De Luca: “Dovete andare in Regione”
Spari nella serata di ieri, nel pieno centro di Salerno, alle spalle della sede dell’amministrazione provinciale.

E’ accaduto, nella serata di ieri, nella traversa Nicola Cavaselice, a pochi passi da piazza Sant’Agostino, dove residenti e passanti hanno sentito almeno due colpi di pistola.

Sul posto, molto frequentato soprattutto nelle ore notturne dal popolo della Movida cittadina, si sono precipitati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto.

Non ci sarebbero feriti. Uno dei proiettili esplosi avrebbe raggiunto la porta d’ingresso di un esercizio commerciale della zona, conficcandosi nel legno.

L’area è stata transennata per consentire i rilievi tecnici e la repertazione degli elementi utili alle indagini.

