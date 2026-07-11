Salernitana, Faggiano ingaggia il 23enne Djibril dal Picerno - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

Ravello festival e il mito di Orfeo
Morto Peppino Di Capri, re della melodia italiana
Salernitana, Faggiano ingaggia il 23enne Djibril dal Picerno
Addio al 44enne Paolo Gagliano
Salernitana

Salernitana, Faggiano ingaggia il 23enne Djibril dal Picerno

  • Luglio 11, 2026
  • 0
  • 120
  • 1 Min Read
Salernitana, Faggiano ingaggia il 23enne Djibril dal Picerno

La Salernitana ha ufficializzato il classe 2003 Malik Djibril, che nell’ultimo anno e mezzo ha vestito la casacca dell’AZ Picerno.

 

Il calciatore ha firmato un contratto con il club granata fino al 30 giugno 2028 con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Tommaso D'Angelo
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Tommaso D'Angelo
Ottobre 9, 2012