Addio al 44enne Paolo Gagliano

Un dolore immane quello che ha colpito la famiglia Gagliano, molto conosciuta a Salerno e anche a Praiano, in Costiera Amalfitana, dove gestisce una delle strutture alberghiere più rinomate ed apprezzate della zona.

Si è spento, alla giovane età di 44 anni, Paolo Gagliano, figlio di Genny , tra l’altro ex dirigente della Salernitana, e della signora Concetta.

Lascia la moglie Rossana Volpe, i figli Genny, Gabriel e Giorgia, il fratello Giuseppe, i suoceri Enzo e Lia, i cognati Mario, Yamara e Alessia, i nipoti, gli zii, i cugini, i parenti e gli amici tutti.

La cerimonia funebre avrà luogo domani Domenica 12 c.m. alle ore 16.00 nella Chiesa del Sacro Cuore (Piazza Ferrovia). La salma sarà tumulata nel Cimitero di Praiano (SA).

La camera ardente è stata allestita presso la Funeral Home Alfa e Omega sita in Via Cappelle Superiori, 27 Salerno.

Così l’ ha ricordato in un post sul proprio profilo social, lo zio Salvatore Gagliano: “Ciao Caro nipote Paolo, r.i.p. Resterai per sempre nei nostri cuori e preferiamo ricordarti così sorridente, lasciando alle spalle le Tue grandi sofferenze degli ultimi anni“.

Alla famiglia Gagliano le condoglianze della direzione e della redazione di Le Cronache