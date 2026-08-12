Salernitana, Faggiano ci riprova con Ferraris

di Marco De Martino

SALERNo – L’esperienza di Andrea Ferraris alla Salernitana (nella foto di Gambardella) potrebbe non essersi chiusa. Il ds Faggiano ed il tecnico Cosmi non hanno perso le speranze di riabbracciare il giocatore sul quale più hanno lavorato nel finale della passata stagione, ottenendo risultati apprezzabili. Un assist involontario potrebbe arrivare dal Catania. La società etnea sta ridimensionando i costi ed uno dei calciatori che intende cedere per abbassare il monte ingaggi è Emanuele Cicerelli. L’ex granata piace al Pescara e se l’affare dovesse andare in porto, gli abruzzesi potrebbero decidere di dare il via libera alla cessione di Andrea Ferraris alla Salernitana, anche perchè il suo contratto andrà in scadenza tra un anno e non è stato ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Se ne riparlerà, presumibilmente, nelle ultimissime battute del mercato estivo. Intanto la Salernitana è pronta ad annunciare i quattro colpi già in canna da diversi giorni. Sono imminenti gli annunci degli ingaggi dell’attaccante D’Ursi e del laterale Ciotti, così come quelli per il difensore centrale Capuano e per il mediano Vallocchia, rimasti svincolati dopo il fallimento della Ternana e bloccati da Faggiano. Il direttore sportivo della Salernitana nel frattempo è ancora alle prese con le cessioni degli ultimi tre esuberi, Berra, Varone e Ghiglione. Il primo è sempre conteso da Foggia e Ravenna, il mediano potrebbe accasarsi di nuovo a Gubbio mentre il laterale alla fine dovrebbe rescindere e cercarsi una sistemazione in B. Tutto da valutare anche il futuro di Longobardi, chiuso dopo gli arrivi di Llano e Ciotti: sulle tracce dell’ex terzino del Rimini ci sono sempre da Pescara, Cerignola e Cosenza. Stesso discorso per Boncori che, con l’arrivo di D’Ursi, potrebbe essere definitivamente fuori dalle rotazioni offensive: possibile un prestito al Barletta.