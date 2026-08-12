Cirielli: «De Luca? Come sempre solo chiacchiere e distintivo»

Edmondo Cirielli è dal 2 novembre 2022 viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel governo Meloni.

Onorevole Cirielli, immigrazione clandestina e legge elettorale, bocche di fuoco di questo bollente agosto. Come procede il Governo?

«Il Governo ha fatto la sua parte in un momento complesso. Abbiamo ereditato rapporti compromessi con i paesi del nord Africa e 10 anni di immigrazione incontrollata. Ma siamo riusciti a fare argine riducendo ogni anno il 60% degli sbarchi con una parte di magistratura ostile che oltre ad ostacolare il contrasto agli ingressi e le espulsioni ha perfino cercato di intimidire il governo con procedimenti giudiziari camapati in aria e che infatti sono finiti nel nulla .

Ma bisogna ancora lavorare per rafforzare l’azione e le tutele delle Forze dell’ordine impegnate giornalemente a contrastare le azioni violente di stranierI».

Che ne pensa di questi primi mesi della gestione Fico? Vede differenze con De Luca?

«Fico sta operando in discontinuità con il clientelismo deluchiano che ha devastato la Regione campania in questo decennio . In questo ha il mio appoggio. C’è un ottima collaborazione istituzionale con lui e il sindaco Manfredi . Penso che a Fico vada dato tempo ma secondo me deve essere più energico in questa direzione tra sei mesi verrà giudicato dai risultati e non da i disastri ereditati. Le differenze comunque sono enormi , De Luca è riuscito a tirare fuori il peggio dei campani».

Come giudica i primi mesi di De Luca sindaco?

«De Luca ha sempre comandato a Salerno il vecchio Sidnaco brava persona ma politicamente non andava neanche in bagno senza ordine . De Luca sta solo facendo pagliacciate sul tema stranieri ma i parlamentari di sua espressione nei 10 anni di governo del Pd hanno votato tutti i peggiori provvedimenti a favore dell’immigrazionismo selvaggio e in questi quatro anni sempre contro ogni provvedimento in tema di lotta all’immigrazione e sulla sicurezza del governo . Come sempre solo chiacchiere e distintivo».

Con Sangiuliano finalmente il centrodestra garantisce una fiera opposizione all’amministrazione Fico. Soddisfatto?

«Sangiuliano sta facendo un gran lavoro all’opposizione in campania dopo un decennio di silenzio . Nel Salernitano invece Fabbricatore il vicepresidente del con regionale sta invece dando un esempio di capacità istituzionale e sostegno alle amministrazioni comunali e il modo delle imprese straordinario».

A differenza della regione l’opposizione al Comune di Salerno non si fa ancora sentire, eppure i fronti aperti sono diversi. Che consigli darebbe a Marenghi?

«Il comune deve ancora partire sul piano istituzionale Marenghi con il gruppo di fdi e FI sarà una presa Politica».

Infine Vannacci è una risorsa o un ostacolo per il centrodestra?

«Per me Vannacci essendo di Destra va responsabilizzato e messo alla prova . Non condivido uno scrontro fraticida che favorirebbe il peggio della sinistra europea che è quella italiana»