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Cilentana, incidente: l’abnegazione dell’agente Raffaele Marino

  • Agosto 12, 2026
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di Arturo Calabrese

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente avvenuto ieri lungo la Cilentana, dove il tempestivo intervento dell’agente di Polizia Locale in servizio a Eboli, Raffaele Marino, ha contribuito a evitare che il bilancio dell’episodio fosse più pesante.

Marino, di ritorno dal lavoro e diretto verso casa, si è infatti imbattuto nel mezzo incidentato, nel tratto ricadente nel comune di Agropoli, e, senza esitazione, è sceso dalla propria auto per prestare immediatamente soccorso. Resosi conto della situazione e della necessità di intervenire anche per mettere in sicurezza la circolazione, l’agente ha inizialmente regolato il traffico, evitando che altri veicoli potessero essere coinvolti e che si verificassero ulteriori incidenti.

Un intervento immediato e determinante in attesa dell’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Successivamente sono giunti sul posto gli agenti della Polizia Stradale e i Carabinieri, che hanno provveduto agli accertamenti del caso e alla gestione dell’area interessata dall’incidente. Nel frattempo, sul luogo del sinistro sono arrivate anche due ambulanze, che hanno prestato le prime cure ai feriti e successivamente li hanno trasferiti presso l’ospedale di Vallo della Lucania per le necessarie valutazioni e cure.

In questo caso, la professionalità e l’esperienza di Raffaele Marino, unite alla sua scelta di fermarsi immediatamente, hanno consentito di affrontare una situazione potenzialmente rischiosa.

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