Al Valentinia sette corse al trotto sotto le stelle di Pontecagnano

L’Ippodromo Valentinia illumina il cuore dell’estate con la tredicesima riunione della stagione: mercoledì 12 agosto 2026, con il via alla prima corsa fissato alle ore 19:45, va in scena una serata di grande trotto tra velocità, spettacolo e la magia della pista illuminata a due passi dal mare, alla vigilia di Ferragosto. Il programma propone sette corse in un crescendo che terrà il pubblico incollato alle tribune fino a tarda sera. Ad aprire il convegno, alle 19:45, il Premio Nikita — Nastri alla Pari, riservato ai quattro anni e valido come Trio. Si prosegue con il Premio Lockout (ore 20:15), appuntamento della categoria F per i cinque anni ed oltre, anch’esso valido come Trio.La serata entra nel vivo con le corse nazionali: il Premio Atlantis dedicato ai cinque e sei anni (ore 20:45) e il ricchissimo Premio Le Grand Bleu, riservato alle femmine di tre anni (ore 21:45). Spazio anche all’eleganza dei gentlemen con il Premio Luc Besson (ore 21:15), riservato alle femmine di quattro anni e valido come Trio, mentre il Premio Leon (categoria D-E, ore 22:15) mette in palio uno dei montepremi più consistenti della serata. In chiusura, alle 22:45, il Premio Wasabi per i tre anni. In pista sfileranno allievi delle scuderie storiche del territorio, con guidatori di grande esperienza pronti a contendersi i sette traguardi. Non mancheranno discendenti di stalloni celebri del trotto — da Varenne a Oropuro Bar, da Ringostarr Treb a The Bank — a conferma della qualità dell’allevamento campano. Il programma della serata N° Premio Distanza Categoria / Note Ore 1 Premio Nikita — Nastri alla Pari 2040 m 4 anni · Trio 19:45 2 Premio Lockout 1600 m Cat. F — 5 anni e oltre · Trio 20:15 3 Premio Atlantis 2060 m 5–6 anni · Corsa Nazionale 20:45 4 Premio Luc Besson — Gentlemen 1600 m Femmine 4 anni · Trio 21:15 5 Premio Le Grand Bleu 2060 m Femmine 3 anni · Corsa Nazionale 21:45 6 Premio Leon 1600 m Cat. D-E — 5 anni e oltre · Trio 22:15 7 Premio Wasabi 1600 m 3 anni · Corsa Nazionale 22:45 La riunione è l’occasione ideale per vivere da vicino l’emozione delle corse al trotto in una cornice estiva. La chiusura della pista è prevista per le ore 19:00. L’Ippodromo Valentinia conferma la sua vocazione di serata per tutta la famiglia: sul posto pizzeria e zeppoleria per una pausa golosa, e l’area giochi dedicata ai più piccoli, perché il divertimento sia di tutti. Prossimi appuntamenti di agosto Inizio riunioni ore 19:50. In calendario: lunedì 17 agosto, venerdì 21 agosto con il Gran Premio Valentinia, lunedì 24 agosto (TQQ · Giornata Gentlemen), mercoledì 26 agosto e lunedì 31 agosto (TQQ).
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