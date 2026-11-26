di Marco De Martino

SALERNO – Il futuro della Salernitana passa anche attraverso le scelte relative ai calciatori in scadenza di contratto il 30 giugno 2027. Tra prestiti e contratti in scadenza, in tutto sono tredici gli elementi della rosa granata che, al termine della prossima stagione, potrebbero lasciare il club. Una situazione da monitorare con attenzione, anche perchè il mercato di gennaio è imminente ed in caso di mancato rinnovo il club potrebbe anche decidere di sacrificare qualche elemento per monetizzare. Il gruppo più numeroso è quello composto da calciatori che non hanno clausole particolari per il prolungamento. Si tratta di Pietro Perina, Paolo Ghiglione, Ismail Achik (nella foto di Gambardella), Luca Villa e Leonards Cevers. Per loro il futuro dipenderà soprattutto dalle valutazioni tecniche e dalle eventuali trattative che la dirigenza deciderà di avviare nei prossimi mesi. Soprattutto per Achik si sono già mosse diverse società per chiedere informazioni. Diversa la situazione di Marco Capuano, Armando Anastasio, Kees de Boer e Mattia Tascone, per i quali è previsto un rinnovo legato al verificarsi di determinate condizioni. Sarà dunque necessario capire se i rispettivi accordi prevedano presupposti destinati a concretizzarsi nel corso della stagione. Capitolo a parte per i calciatori arrivati con formule di prestito. Muhamed Varela Djamanca e Riccardo Zoia sono legati a un obbligo di riscatto condizionato, mentre Simone Pieraccini dispone di un diritto di riscatto. Per questi ultimi, quindi, la permanenza a Salerno sarà subordinata alle decisioni della società e alle condizioni previste dagli accordi con i club proprietari dei cartellini. Una lista lunga e variegata, che impone alla Salernitana di programmare per tempo. Tra rinnovi, riscatti e possibili addii, il mercato granata è già cominciato