di Erika Noschese

Aprire le porte delle aule di giustizia agli studenti delle scuole superiori per consentire loro di assistere dal vivo ai processi penali sui reati legati alla violenza di genere e domestica, affiancando all’osservazione delle udienze laboratori teatrali e musicali distribuiti lungo l’intero anno scolastico. È la direttrice lungo cui si muove il percorso educativo promosso dalla sezione distrettuale di Salerno dell’Associazione Nazionale Magistrati, illustrato ieri dalla presidente Katia Cardillo, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, a margine dell’iniziativa istituzionale ospitata in Prefettura in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’obiettivo dei magistrati salernitani è superare l’impostazione tradizionale degli incontri sporadici per costruire un cantiere formativo continuativo, capace di coinvolgere direttamente i ragazzi nella rielaborazione critica del fenomeno. “Sì, l’Associazione Nazionale Magistrati del distretto di Salerno è impegnata nella realizzazione di questo progetto molto importante deliberato in sede nazionale, destinato agli istituti secondari di secondo grado, che verrà realizzato lungo l’intero anno scolastico attraverso poche relazioni frontali e tante iniziative che vedranno gli studenti protagonisti: dalle rappresentazioni teatrali alla composizione di brani e testi musicali, fino alla partecipazione alle udienze tematiche”. La scelta di ridurre al minimo le lezioni cattedratiche risponde a un’esigenza precisa emersa nel confronto quotidiano tra operatori della giustizia e mondo dell’istruzione: parlare agli adolescenti con strumenti calati dall’alto rischia spesso di produrre un ascolto passivo, insufficiente a scardinare stereotipi radicati e dinamiche relazionali tossiche. Affidare invece ai giovani il compito di scrivere testi musicali, comporre brani originali o mettere in scena rappresentazioni teatrali significa trasformarli da semplici destinatari di un messaggio istituzionale ad autori consapevoli di una riflessione collettiva. Attraverso il lavoro creativo nei laboratori scolastici, gli studenti sono chiamati a interrogarsi sulle radici culturali del possesso, della prevaricazione e della disparità tra i generi, traducendo concetti giuridici e civici in linguaggi vicini alla propria sensibilità generazionale. Accanto all’espressione artistica, il pilastro più innovativo dell’iniziativa consiste nell’apertura concreta delle aule giudiziarie agli istituti secondari di secondo grado. La partecipazione alle udienze tematiche permetterà infatti alle classi coinvolte di varcare la soglia della Cittadella Giudiziaria e osservare da vicino come l’ordinamento affronta i procedimenti per maltrattamenti, atti persecutori e violenze contro le donne. Assistere all’escussione dei testimoni, comprendere il rigore richiesto nell’accertamento delle prove e verificare come le norme si traducano in tutele effettive per le vittime offre ai ragazzi una chiave di lettura insostituibile. Il processo penale cessa così di essere un’entità astratta o distante e diventa una scuola viva di legalità, in cui misurare concretamente il peso delle azioni individuali e la funzione di garanzia svolta dalla giurisdizione. Secondo i vertici distrettuali dell’Anm, infatti, il rafforzamento degli strumenti legislativi avvenuto negli ultimi anni non basta da solo ad arginare l’emergenza se non viene accompagnato da un profondo cambiamento della mentalità collettiva fin dall’età scolare. “L’Anm crede molto in questo progetto, soprattutto nella sua capacità di offrire quanti più strumenti possibili ai giovani per consentire loro di acquisire una consapevolezza compiuta su questa tematica che, purtroppo, nonostante imponenti impianti normativi, sia repressivi sia preventivi, registra ogni anno dati drammatici. È una battaglia culturale che, come tutte le battaglie culturali, va combattuta dal basso, e quindi credo sia molto importante partire proprio dalle scuole”. L’impegno dell’Associazione Nazionale Magistrati si inserisce nel più ampio fronte istituzionale attivato a Salerno intorno alla ricorrenza del 25 novembre, che vede magistratura, Prefettura, forze dell’ordine, aziende sanitarie e mondo scolastico fare rete per rafforzare gli strumenti di ascolto, denuncia e protezione sul territorio. Portare i giudici e i pubblici ministeri nelle scuole, e contemporaneamente accogliere gli studenti nelle aule d’udienza, crea un ponte stabile tra chi applica la legge e le nuove generazioni chiamate a costruire il tessuto sociale di domani. Il calendario delle attività accompagnerà gli istituti superiori della provincia per tutti i prossimi mesi, con l’ambizione di trasformare la memoria della giornata celebrata ieri in un presidio educativo permanente, capace di prevenire il disagio relazionale prima che degeneri in cronaca giudiziaria.