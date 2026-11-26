Ci sono percorsi professionali che raccontano molto più di una carriera individuale: testimoniano il valore del talento, della formazione e della capacità di raggiungere obiettivi di assoluto prestigio senza perdere il legame con le proprie origini. È il caso di Pierpaolo Mastrolia, accademico ebolitano e professore ordinario di Fisica Teorica all’Università degli Studi di Padova, tra i protagonisti della ricerca scientifica in alcuni dei settori più avanzati della fisica contemporanea. Originario di Eboli, Mastrolia ha costruito un percorso universitario e scientifico di rilievo internazionale, affermandosi in un ambito di ricerca nel quale rigore matematico, innovazione teorica e capacità di affrontare problemi estremamente complessi rappresentano elementi fondamentali. La sua attività si svolge presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia «Galileo Galilei» dell’ateneo patavino, una delle istituzioni universitarie di riferimento nel panorama accademico italiano. Il suo lavoro scientifico si concentra sulle grandi questioni che riguardano la struttura fondamentale della natura: dalle particelle elementari alle interazioni che regolano la materia, dalla teoria quantistica dei campi alla relatività generale, fino alle implicazioni per lo studio dei fenomeni cosmologici e delle onde gravitazionali. Tra i principali ambiti della sua ricerca figurano le ampiezze di scattering, strumenti matematici essenziali per descrivere e comprendere le interazioni tra particelle subatomiche. Attraverso lo sviluppo di metodi di calcolo sempre più sofisticati, i suoi studi contribuiscono all’approfondimento di questioni centrali della fisica delle alte energie, comprese quelle relative al bosone di Higgs, ai quark e alle interazioni fondamentali. Un altro versante particolarmente significativo riguarda il rapporto tra fisica delle particelle e gravitazione. Le tecniche matematiche sviluppate in questo settore permettono di indagare fenomeni estremi dell’universo, come l’evoluzione di sistemi binari costituiti da buchi neri e stelle di neutroni, offrendo nuovi strumenti teorici per interpretare anche i processi che conducono alla generazione delle onde gravitazionali. Una produzione scientifica articolata, che continua ad arricchirsi con nuovi contributi. Tra i lavori più recenti segnalati figurano una ricerca del 2025 dedicata all’evoluzione dei sistemi binari di buchi neri e uno studio del 2026 sulle ampiezze di scattering a tre loop nella diffusione di quattro leptoni nell’ambito dell’elettrodinamica quantistica. Risultati che testimoniano la continuità di un impegno scientifico rivolto alle frontiere della conoscenza. Accanto all’attività universitaria e alla ricerca internazionale, emerge anche il valore del dialogo con il pubblico e con il territorio di origine. Un legame che ha trovato una significativa occasione di espressione nel maggio 2026, quando Mastrolia è tornato idealmente a confrontarsi con la comunità ebolitana partecipando a «Anima Mundi – Lo Spirito dell’Universo», manifestazione multidisciplinare dedicata all’incontro tra scienza, filosofia e arte. In quell’occasione ha proposto l’intervento dal titolo «AQUA – Ampiezze QUAntistiche: dalle onde alla geometria dell’Universo», una relazione che ha accompagnato il pubblico attraverso concetti complessi della fisica teorica, rendendo accessibili temi che spaziano dalla meccanica quantistica alle particelle elementari, fino alle geometrie che descrivono l’universo. La figura di Pierpaolo Mastrolia assume così un significato che va oltre il prestigioso incarico accademico. È quella di un professionista e ricercatore che, partendo da Eboli, ha saputo affermarsi in un contesto scientifico di respiro internazionale, contribuendo allo sviluppo di discipline fondamentali per comprendere la realtà che ci circonda. Per Eboli, il suo percorso rappresenta un motivo di orgoglio e un esempio concreto di come il talento e la preparazione possano aprire prospettive ben oltre i confini geografici di provenienza. La sua esperienza restituisce valore anche al ruolo della cultura e della formazione, ricordando quanto sia importante investire nella conoscenza e riconoscere le personalità del territorio che si distinguono nei rispettivi campi. Pierpaolo Mastrolia è, dunque, un’eccellenza accademica ebolitana che porta il contributo della propria ricerca nel panorama scientifico internazionale. Un risultato che dà lustro alla città e che dimostra come anche da una realtà locale possano partire percorsi capaci di incidere sulle grandi sfide intellettuali del nostro tempo: comprendere le leggi della materia, interpretare i fenomeni dell’universo e spingere sempre più avanti il confine della conoscenza umana.