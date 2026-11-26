Un novembre caldo per i poarlamentari con l’approvazione della legge sul Bilancio che monopolizza tutte le attività In prima linea il senatore Antonio Iannone che porta avanti la battaglia sul condono senza trascurarel’impegno sulle opere che toccano da vicino Salerno e provincia.

Senatore Iannone, come procede la sua battaglia per il condono edilizio?

La Campania e’ stata privata, per colpa del centro sinistra regionale, di usufruire di una Legge dello Stato. Noi di Fratelli d’Italia riteniamo che debba essere rimediata questa discriminazione e abbiamo il coraggio di metterci mano dopo 23 anni in cui migliaia di persone sono state lasciate in un limbo. Esistono per lo Stato solo per pagare le tasse ma senza avere un diritto. La sinistra in questi anni non ha ne’ abbattuto ne’ sanato.da una stima di legambiente abbattere richiederebbe 80 miliardi di spesa, sanare farebbe introitare 20 miliardi allo Stato. Complessivamente ci sarebbe un sarebbe un saldo positivo di 100 miliardi di euro. E’ un dato che si aggiunge a quello di fondo cioè che si tratta di un atto di Giustizia.

C’è unità nella maggioranza per sostenere gli emendamenti di Fdi sul condono?

Assolutamente. Ci lavoro da 4 anni e ricordo che già lo scorso anno fu approvato un ordine del giorno vincolante. Non fu approvato l’emendamento perché i il centrosinistra dichiaro’ che avrebbe fatto le barricate ricorrendo all’ostruzionismo e facendo andare l’Italia in esercizio provvisorio di Bilancio. Un atto di contrarietà e di irresponsabilità estrema.

Cosa risponde alle accuse del campo largo?

Io spero che ci ripensino recependo la norma in Regione Campania. Sono veramente ipocriti perché lasciare tutto così significa, non sanando e non abbattendo, lasciare queste persone in limbo che degraderebbe sempre più in un purgatorio. Se ne assumeranno la responsabilità. E’ ridicola poi l’accusa di voto di scambio soprattutto provenendo da chi propugna il reddito di cittadinanza. Strano che sia voto di scambio la riapertura dei termini del condono e non lo sia il reddito di cittadinanza.

Aree interne, novità importanti ora come procederà il suo impegno?

Sono arrivato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti appena 18 mesi fa. Da subito ho messo tra i miei obiettivi la Strada del Parco. Ritengo che l’unico modo reale per superare l’isolamento delle aree interne sia quello di renderle connesse ai centri più abitati e ai servizi fondamentali. Da 30 anni si parlava di questa strada del Oarco ma non c’è mai stato nessun atto che ne segnasse la volontà politica dell’avvio dei lavori. Sono riuscito ad inserire, oltre al collegamento Campagna-Vallo della Lucania, anche l’ammodernamento della Strada Statale 166 degli Alburni. E’ questa un’altra opera fondamentale per collegare la costa all’interno: da Capaccio Paestum a Roccadaspide, Bellosguardo, San Rufo fino ad Atena Lucana. Con l’aggiornamento del contratto di programma Mit-Anas sanciremo esattamente questo. La seduta a Palazzo Chigi si terrà a metà dicembre con l’approvazione in sede CIPESS e parteciperò personalmente.

Quanti finanziamenti in questi anni per il territorio della provincia di Salerno?

In 4 anni oltre 3 miliardi di euro tra fondi europei e nazionali e abbiamo ancora molti programmi e bandi a cui dare esecuzione. Infrastrutture determinanti per lo sviluppo del territorio: alta Velocità/Alta Capacità con una grande stazione che sorgerà a Buonabitacolo-Padula, Aeroporto di Salerno, Costa d’Amalfi e del Cilento, nuovi assi viari e manutenzione dei vecchi di competenza statale, impianti sportivi tra cui il finanziamento dell’ammodernamento dello Stadio Arechi e del Campo Volpe, restauro di chiese con alcune che erano addirittura chiuse dal terremoto dell’80, mense scolastiche, investimento ingente sulle reti idriche, sostegni ai comuni e agli enti che sono stazioni appaltanti con il pagamento di 9 finestre di contributi per il caro materiali, installazione dei postamat nei piccoli comuni che non sono più dotati di un ufficio postale, finanziamenti per le infrastrutturazione delle aree industriali, risorse per la messa in sicurezza sismica delle scuole.