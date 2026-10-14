Salernitana, D’Ursi suona la carica

di Marco De Martino

SALERNO – «Non vedo l’ora che arrivi sabato… I cavalli di razza si vedono all’arrivo». È con questo post pubblicato sul proprio profilo social (nella foto la versione originale condivisa dal calciatore) che Eugenio D’Ursi ha manifestato tutta la sua voglia di lasciare finalmente il segno con la maglia della Salernitana. Arrivato in granata con un biglietto da visita di tutto rispetto, grazie ai 15 gol realizzati nella passata stagione con la maglia del Sorrento, l’attaccante classe 1995, nonostante abbia giocato quasi sempre da titolare, non è ancora riuscito a trovare la via della rete con la Salernitana. Le sue prestazioni, tuttavia, sono state quasi sempre positive, tanto che nelle nove presenze finora collezionate è riuscito a mettere a referto tre assist. Il primo è arrivato in occasione del gol di Llano nel derby contro la Cavese, il secondo ha propiziato la terza rete di Antonino La Gumina nella sfida vinta per 4-2 contro la capolista Potenza. Il terzo, infine, è stato il delizioso cross che ha permesso a Djamanca di decidere, con un perentorio colpo di testa, la gara di due settimane fa contro il Bari. Dopo tante partite trascorse al servizio della squadra, sacrificandosi anche in compiti tattici non sempre nelle sue corde, Gegè D’Ursi vuole però concedersi una gioia personale. L’occasione potrebbe arrivare già sabato, nel derby contro la Scafatese, quando l’ex attaccante di Bari e Foggia sarà ancora una volta nell’undici titolare. Cosmi, infatti, ne apprezza soprattutto la generosità, la capacità di muoversi su tutto il fronte offensivo e il contributo al gioco collettivo, caratteristiche alle quali non intende rinunciare. Adesso, però, per completare l’opera manca soltanto il gol. D’Ursi ha già dimostrato di poter essere prezioso per la Salernitana, ma è inevitabile che un attaccante del suo calibro voglia sbloccarsi e cominciare a lasciare il segno anche nel tabellino dei marcatori. Sabato, contro la Scafatese, avrà una nuova occasione per trasformare il lavoro in campo in una soddisfazione personale. Perché, come ha ricordato lui stesso, i cavalli di razza si vedono all’arrivo. E D’Ursi spera che sia finalmente arrivato il momento di esultare.