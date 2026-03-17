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Salernitana, due turni a Carriero, uno a Quirini

  • Marzo 17, 2026
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Salernitana, due turni a Carriero, uno a Quirini

Arrivano i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo l’ultimo turno di Serie C, con decisioni pesanti anche in casa Salernitana .

Il caso più rilevante riguarda Giuseppe Carriero, fermato per due giornate effettive. Il centrocampista paga gli episodi avvenuti al termine della gara contro il Crotone: prima la reazione verbale ai tifosi avversari, poi il confronto acceso con un tesserato rivale nel tunnel degli spogliatoi, culminato in uno strattonamento che ha generato tensione. L’ex Trapani, ammonito durante i 90 minuti, salterà anche la sfida contro il Potenza.

Squalifica di una giornata anche per Ettore Quirini, fermato per recidività in ammonizion

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