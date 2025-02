Salernitana, domenica aperto dalle ore 14.30 anche il botteghino dell’Arechi

L’U.S. Salernitana 1919 rende noto che il botteghino 1 dello stadio Arechi sarà aperto domenica 23 febbraio dalle 14:30 alle 16:30 per poter acquistare i biglietti per Salernitana-Frosinone, in programma lo stesso giorno alle 17:15.

Si rammenta che ai botteghini il prezzo del tagliando è comprensivo di diritti di prevendita ma depurato dalle commissioni TicketOne, richieste invece online o in ricevitoria. La vendita, come già comunicato, è già attiva invece online e presso le ricevitorie autorizzate di Salerno e provincia.

Inoltre, si comunica che l’acquisto online resta momentaneamente riservato ai soli possessori di fidelity card/Member Card dell’U.S. Salernitana 1919, in attesa di eventuali determinazioni delle autorità competenti. Vige, infatti, il divieto di acquisto per i residenti in provincia di Frosinone, a meno che non possessori di fidelity card o Member Card dell’U.S. Salernitana.

Allo stesso modo, la prevendita per il settore ospiti-Curva Nord resta temporaneamente ferma, in attesa dei provvedimenti dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

L’U.S. Salernitana 1919, recependo l’input delle autorità competenti in materia di ordine pubblico e ringraziando fin d’ora i tifosi per la collaborazione, raccomanda a coloro che si recheranno allo stadio Arechi domenica per il match contro il Frosinone, di presentarsi ai varchi di accesso dell’impianto con ampio anticipo e muniti di un documento d’identità valido che attesti il corretto luogo di residenza (carta d’identità o passaporto, ove presente residenza. No patente).