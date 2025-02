Arriva Hyundai INSTER, il nuovo Mini Suv Elettrico economico da518km di autonomia in città

Sabato e domenica22 e 23 febbraio, presso l’EV Store Autosantoro-inSalerno,via R. Wenner, 55-sarà esposta al pubblico laNuova Hyundai INSTER. L’auto che ridefinisce l’idea diCity-SUV. Presentatain anteprima nazionale nell’ottobre scorsonelmodernoshowroom del capoluogo campano,INSTER èilSUV interamente elettrico che offre un design unico, autonomia di guida ai vertici della categoria, versatilità e tecnologie all’avanguardia. Passa da 0 a 100 km/h in soli 10,6 secondi.Il suoinconfondibile design combina uno stile futuristico e fresco con interni spaziosi e in una carrozzeria daSUV ultracompatto. INSTER consente un’autonomia elettrica best-in-class con valorifino a 370 km nell’uso misto e fino a 518 km nella guida urbana(WLTP). Di serie anche la ricarica rapida su tutte le versioni: per portare la batteriadal 10 all’80%insoli39 minuti. INSTER rappresenta lamobilità a zero emissioni, flessibilità, dinamica di guida agile e un’esperienza di connettività sempre al massimo. Le dimensioni contenute permettonoun’efficienza maggiore rispetto ai modelli più grandi, ma il passo allungato garantisce una spaziosità interna senza rivali,sia per i passeggeri sia per i bagagli, coadiuvata da numerose soluzioni di praticità come i sedili scorrevoli e ripiegabili completamente con frazionamento 50:50,sia all’anterioresiaal posteriore. INSTER stabilisce nuovi standard nella sua categoria per autonomia, tecnologia, sicurezza e praticità, ridefinendo ciò che i clienti si possono aspettare da una vettura di segmento A. Per il grande lancio saràomaggiatoa tutti i nuovi acquirentiuncavo di ricarica trifase, ed unvoucher regaloche permetterà di percorrere5.000kmcaricando alle colonnine pubblichecompletamente in modo gratutitoo in alternativa unaEasy Wall Boxpercaricare comodamente da casa la nuova Hyundai INSTERche potrà essere acquistata con0€anticipoepiccole ecomode ratemensili da 249€iva inclusa. E allora, non resta che salire a bordo e provarla…