Gialllo sulla firma di Alfieri: Iannone scrive a Piantedosi

“Da quasi cinque mesi il Partito Democratico tiene in ostaggio l’ente provincia di Salerno e il comune di Capaccio-Paestum, uno degli enti locali piu’ importanti del nostro territorio che conta piu’ di 15 mila abitanti. Dopo quasi cinque mesi Alfieri rassegna le dimissioni, ma non capiamo perche’ questo gesto di responsabilita’ non sia avvenuto immediatamente, viste le gravissime accuse che gli vengono rivolte dalla Procura di Salerno e che lo tengono agli arresti, prima in carcere ed ora ai domiciliari”. Lo scrive in una nota Antonio Iannone, senatore di Fratelli d’Italia. “Meglio tardi che mai, direbbe qualcuno, ma c’e’ un giallo sulle dimissioni rassegnate poiche’, a quanto sembra, la firma di quell’atto non sarebbe valida e per questo oggi stesso ho presentato un’interrogazione urgente al Ministro Piantedossi per fare luce su questa vicenda. Non e’ possibile che una comunita’ di una provincia di oltre un milione di abitanti e un comune di grande rilievo come e’ quello di Capaccio-Paestum, non soltanto per demografia, debba conoscere un’incertezza istituzionale simile per la gravissima irresponsabilita’ del Partito Democratico. Se vogliono fare chiarezza l’unica soluzione e’ che la maggioranza dei consiglieri comunali si dimetta, in modo da poter tornare alle urne gia’ nella prossima primavera”, aggiunge l’esponente FdI.