Salernitana, De Sanctis chiede i danni a Iervolino

Danilo Iervolino e Morgan De Sanctis si erano lasciati con ringraziamenti reciproci e augurandosi le migliori fortune per il prosieguo delle proprie esperienze. Ora, a quattro mesi dalla separazione, il rapporto tra il presidente della Salernitana e l’ex direttore sportivo rischia di diventare molto più teso. Il dirigente abruzzese, infatti, nelle scorse ore ha dato mandato al suo avvocato di inviare una diffida all’imprenditore di Palma Campania, minacciando azioni legali in caso di reiterazione da parte di Iervolino. In particolare l’ex portiere ha considerato lesive le dichiarazioni rilasciate dal presidente nell’intervista concessa qualche settimana fa al Corriere dello Sport e con le quali, di fatto, scaricava la responsabilità di tutte le scelte estive sul direttore sportivo, a cominciare dai mancati arrivi di Soulé ed Isco.

De Sanctis e Iervolino, tra l’altro, già nella scorsa estate avrebbero avuto forti incomprensioni: ad agosto il ds aveva rassegnato le dimissioni ma, poi, sarebbe tornato sui propri passi. De sanctis avrebbe chiestoi danni a Iervolino