Una vincita record a Bellizzi al tabacchi Via Roma

La fortuna bacia Bellizzi. Due vincite importanti, nei giorni scorsi, presso la Tabaccheria Roma di Bellizzi. La prima di euro 376.500 ottenuta con una quaterna e la seconda di 62.250 euro con un terno secco, entrambe sulla ruota di Genova. Le vincite potrebbero essere state realizzate con la medesima schedina e, quindi, da una sola persona a cui vanno complessivamente 438.750 euro. La vincita è stata realizzata con la estrazione del 16 marzo. “Il vincitore appartiene sicuramente alla clientela locale in quanto a memoria non ricordiamo avventori forestieri in quel pomeriggio”, ha dichiarato il titolare Pasquale Principato