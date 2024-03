Auto contro moto sulla statale a Vietri, muore un centauro di Nocera

Un centauro di 32 anni è morto in un violento impatto con un’automobile sul tratto di strada ex statale 18 Tirrenia Inferiore, all’altezza della frazione Molina, a Vietri sul Mare (SALERNO). “Nel manifestare forte vicinanza alla famiglia del giovane 32enne per la tremenda tragedia, ci ritroviamo ancora una volta a piangere una vittima della strada – ha detto il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone -. L’amministrazione comunale di Vietri è stanca ed avvilita di contare ogni anno un vero e proprio bollettino di guerra sull’ex SS18. Chiederemo a tutti organi politici e istituzionali un immediato incontro insieme al Prefetto per valutare tutte le misure idonee a prevenire tali tragedie ed a reiterare le richieste già fatte da oltre due anni. Il Comune di Vietri sul Mare è pronto a farsi carico delle incombenze tecnologiche e di controllo se verrà autorizzato ad agire”.Secondo una prima ricostruzione, il motociclista si sarebbe scontrato contro un furgone che lo precedeva e che viaggiava nella sua stessa direzione e poi con un’autovettura che procedeva nell’opposto senso di marcia. Pero’, sulla dinamica esatta dell’incidente stradale in cui ha perso la vita il centauro di 32 anni, sono al lavoro i carabinieri e i vigili urbani che hanno eseguito i rilievi e avviato gli accertamenti del caso.