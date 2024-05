Da Salerno la sfida per portare Lucano al Parlamento Europeo

Mimmo Lucano sarà a Salerno mercoledì 22 maggio. Il capolista di Alleanza Verdi e Sinistra nella Circoscrizione Sud parteciperà alla manifestazione di apertura della campagna elettorale che si terrà mercoledì prossimo in piazza Mario Ricciardi, a Torrione, a partire dalle ore 18,30. Insieme all’ex Sindaco di Riace saranno presenti le candidate Souzan Fatayer e Alessandra Mariano. Nel corso dell’iniziativa sarà presentato l’appello al voto per Mimmo Lucano, che è stato lanciato da 100 personalità della provincia di Salerno e può essere sottoscritto sulla piattaforma CHANGE.ORG cercando “io voto mimmo lucano” oppure inviando una mail all’indirizzo iovotomimmolucano@libero.it. «Abbiamo lanciato l’apertura della campagna elettorale di mercoledì 22 maggio che vedrà la presenza dell’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano. Sarà la prima di una serie di iniziative che terremo in tutte le province – ha dichiarato il deputato Franco Mari – Noi siamo orgogliosi della candidatura di lucano nella circoscrizione meridionale perché ci da la possibilità di affrontare il tema dell’immigrazione, dell’accoglienza, aree interne, affrontare il tema dell’autonomia differenziata, a partire dallo sviluppo del sud. Riusciamo a fare una campagna elettorale a tutto tondo e la prova di questa possibilità è nell’appello partito da cento firmatari, al 90% figure impegnate in politica e sostenitori di Avs tra docenti, giornalisti, professionisti. Sono appelli che stiamo raccogliendo in tutta la provincia». Di seguito i primi 100 firmatari dell’appello: Mary Abbondanza – Aniello Abignano – Pasquale Abignano – Massimiliano Amato – Giso Amendola – Gennaro Avallone – Elisabetta Barone – Antonio Battipaglia – Anselmo Botte – Carmela Bove – Antonio Capezzuto – Rosa Carafa – Pina Casella – Mariangela Catania – Giancarlo Cavallo – Gennaro Cibelli – Caterina Cimino – Margaret Cittadino – Vito Coiro – Francesca Coleti – Ugo Concilio – Giovanni Coralluzzi – Rosamaria Crudele – Luigi Crucito – Nino D’Angelo – Massimo De Crescenzo – Gianluca De Martino – Massimo De Pascale – Maurizio Del Bufalo – Mauro Del Masto – Nello De Luca – Pietro Di Gennaro – Kathya Di Giuseppe – Gianpaolo Di Zeo – Rosario D’Uonno – Rocco Falivena – Sebastiano Fiume – Lorenzo Forte – Dina Gabriele – Giovanni Gagliardi – Alfonso Gambardella – Anna Garofalo – P. Rosario Giannattasio – Filomarino Giordano – Costanza Florimonte – Marco Giordano – Pietro Giordano – Marta Guadagno – Ferruccio Iaccarino – Sergio Iagulli – Adriana Iannone – Ivana Iannuzzelli – Gaetano Izzo – Maria Teresa Labella – Francomassimo Lanocita – Pietro Lia – Giusy Lofrano – Francesco Lombardo – Pasquale Longo – Francesco Manzo – Don Pietro Mari – Franco Mari – Antonietta Martiniello – Mariangela Martino – Raffaella Marzano – Raffaele Masci – Giuliana Mazzariello – Fulvio Memoli – Arnaldo Miglino – Mirella Milite – Antonio Minieri – Mauro Mondelli – Grazia Montoro – Fausto Morrone – Peppe Naldini – Paolo Napolitano – Rossella Nicolò – Pasquale Occhinegro – Claudio Pagano – Giuseppe Pantuliano – Carmine Gerardo Parisi – Oreste Pastore – Pier Paolo Patti – Lino Picca – Marta Pignataro – Guido Polini – Enzo Ragone – Michele Ragosta – Salvatore Raimondi – Pietro Ravallese – Rosanna Romano – Santa Rossi – Alessandra Saggese – Vittorio Salemme – Titti Santulli – Alfonso Schiavo – Peppe Sessa – Antonio Siciliano – Vittoria Stoppiello – Rosario Tartaglione – Pasquale Via –