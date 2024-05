Pugliano al voto. Antonio Pagano: Con la solita passione

di Erika Noschese

«Con la stessa passione di sempre e l’amore incondizionato verso la mia Terra»: con queste parole Antonio Pagano, consigliere di minoranza uscente, annuncia la sua ricandidatura alle elezioni amministrative del comune di Montecorvino Pugliano con la lista “Progetto Comune” a sostegno di Domenico Di Giorgio sindaco. Pagano, da consigliere di opposizione, non si è mai risparmiato, riportando la trasparenza di fronte ad atti e delibere poco chiare che hanno messo in allarme la popolazione. Candidato al consiglio comunale con Di Giorgio sindaco. Un bilancio di questi cinque anni da consigliere di minoranza? «In questi cinque anni di amministrazione ho potuto vivere da vicino e toccare con mano l’utilizzo improprio della macchina amministrativa. Qualcuno ha parlato di opposizione assente in questi cinque anni ma in realtà noi abbiamo ben tenuto sotto controllo tutte le decisioni e le delibere messe in atto da questa amministrazione e le denunce che abbiamo presentato sono state molteplici. Abbiamo fatto segnalazioni agli organi competenti e ci siamo fortemente opposti quando le situazioni e le decisioni che dovevano essere messe in atto non erano chiare del tutto». Cosa non va oggi per la sua comunità? «Credo che oggi non ci sia la trasparenza che la comunità merita e che i cittadini non si sentano pienamente liberi di esprimere la propria opinione». Quale impegno vorrebbe assumere per il territorio? «L’impegno che assumo oggi è quello che ho assunto anche 5 anni fa cioè quello di ascoltare i miei concittadini e di mettermi a loro disposizione cercando di affrontare e risolvere quelle problematiche che mi vengono presentate. Ovviamente chi mi conosce sa che non sono abituato alle false promesse». Giovani e cultura, quali iniziative in campo? «Per i giovani l’intento è quello di attingere da tutti i fondi e gli investimenti possibili proprio per tenerli anche in questo territorio ed evitare ciò che ho vissuto anch’io di dover lasciare questa terra e trasferirmi a 600 km di distanza dove ho lavorato benissimo assolutamente ho vissuto delle splendide esperienze però comunque per dieci anni sono stato lontano da casa mia e dai miei familiari». Amministrative ma anche Europee… «Valorizzare questo territorio sicuramente perché ci troviamo di fronte a un comune bellissimo fatto di frazioni bellissime e che meritano di essere riportate allo splendore di un tempo».