Asia, malata di tumore a 14 anni e insultata sui social: interviene Mattarella

Complimenti per la tua forza e auguri!”. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha commentato così su Instagram il video di una 14enne di Sala Consilina, in provincia di Salerno, malata di tumore al rene in cura all’ospedale ‘Santobono-Pausilipon’ di Napoli, che ha denunciato di aver ricevuto sui social, dove ha reso nota la sua storia, offese e insulti definiti dai vertici del nosocomio “talmente gravi da lasciare noi tutti senza parole”. Alla parole di Mattarella sono seguite quelle della mamma. Al presidente Mattarella dico grazie per la sua sensibilità ed umanità. Asia spera di incontrarlo un giorno”. Lo ha detto la mamma di Asia, la ragazzina di 14 anni bullizzata sui social per aver raccontato la sua malattia oncologica su Facebook. Mattarella si è complimentato con Asia per la sua “forza” e la mamma della bambina vuole ringraziare, oltre al capo dello Stato, anche i tantissimi che le hanno mostrato solidarietà: “Ciò significa che non esiste solo del marcio”. La donna ad ogni vittima di bullismo dice di “prendere esempio da Asia che ha saputo reagire con il suo atteggiamento positivo non lasciandosi mai intimidire”. Asia da tempo combatte contro la sua malattia e si sottopone a cicli chemioterapici presso il reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale Santobono – Pausillipon di Napoli. “Siamo rientrati a casa da poche ore da Napoli – spiega Rossana, la mamma di Asia – dopo aver affrontato alcune cure. La brutta storia di cui è stata vittima mia figlia ormai è alle spalle. Ringrazio quanti ci hanno dimostrato la loro vicinanza. Ciò significa che non esiste solo del marcio”. “Voglio dire a coloro che sono vittime di bullismo di qualsiasi tipo – aggiunge la donna – di prendere esempio da Asia che ha saputo reagire con il suo atteggiamento positivo a commenti sgradevoli non lasciandosi mai intimidire”. La signora Rossana ci tiene molto a ringraziare Italia due Tv, emittente televisiva del Vallo di Diano, ed il giovane avvocato Valentina Gasaro “che per primi hanno preso a cuore la nostra vicenda aiutandomi a dar voce alle cattiverie subite da mia figlia Asia”. La famiglia di Asia sta valutando se sporgere denuncia. “Siamo rientrati – conclude Rossana – con Asia soltanto ieri pomeriggio e non abbiamo avuto il tempo di pensare a nulla. Come mamma voglio lanciare un appello, ovvero di insegnare ai nostri figli ad essere persone migliori affinché queste brutte vicende non accadano più”. ALTRE REAZIONI Ronzulli (FI), ribrezzo per insulti social a 14enne malata di tumore Roma, 18 mag – (Nova) – “Leggo la storia di Asia e rabbrividisco davanti al volto piu’ brutto e crudele dei social. I messaggi che le sono arrivati fanno ribrezzo e dimostrano la totale assenza di rispetto verso una ragazza che, nonostante la sua giovane eta’, sta dando a tutti noi una lezione di vita”. Lo scrive sui social la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, in merito agli insulti che Asia, la 14enne di Sala Consilina, nel salernitano, malata di tumore, ha ricevuto sui social perche’ senza capelli. “Forza Asia, continua a mostrare tutta la tua forza e la voglia di combattere. E’ questo lo schiaffo piu’ grande nei confronti di chi della vita non ha alcun rispetto”, Paita (Iv), commossa da solidarieta’ di Mattarella per 14enne malata “Vedere il presidente Mattarella esprimere la sua solidarieta’ sotto il post dell’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli, dove Asia suona il piano, mi ha davvero commossa. Grazie, presidente, per essere vicino a chi sta combattendo battaglie cosi’ difficili e forza Asia”. Lo scrive su X Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. “Sono rimasta profondamente colpita dalla crudelta’ che Asia, una ragazza di soli 14 anni malata di tumore, ha dovuto subire dagli hater sul web. Chi vive situazioni del genere ha bisogno soltanto di amore e affetto, non offese e cattivi commenti”,