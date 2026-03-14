Salernitana, Cosmi sfida il suo passato

di Marco De Martino

SALERNO – Serse Cosmi sfida il suo passato. Domani il tecnico della Salernitana ritroverà come avversario quel Crotone che è stato l’ultimo club italiano che aveva allenato prima dell’esperienza in Slovenia al Rjieka ed il ritorno su una panchina del Belpaese, pochi giorni fa, a Salerno. Era il primo marzo del 2021 quando, mentre la Salernitana di Fabrizio Castori veleggiava verso la serie A, Cosmi veniva ingaggiato dal Crotone, che in quel momento era ultimo in massima serie con soli 12 punti dopo 24 partite. Il vulcanico tecnico firmò un contratto fino a fine stagione (come del resto avvenuto a Salerno), in sostituzione dell’esonerato Stroppa. Quell’ingaggio sancì il suo ritorno in serie A dopo oltre otto anni dall’ultima esperienza, con il Siena, con Cosmi che debuttò sulla panchina calabrese appena due giorni più tardi, subendo una pesante sconfitta per 5-1 contro l’Atalanta. Nel turno successivo ottenne però la sua prima vittoria battendo allo Scida il Torino per 4-2. Dopo aver perso con l’Inter, il Crotone fu aritmeticamente retrocesso in B con quattro giornate di anticipo. I pitagorici conclusero la stagione al penultimo posto con 23 punti, con il bilancio di Cosmi che fu di soli 11 punti in 14 gare, frutto di tre vittorie, due pareggi e nove sconfitte. Le strade di Cosmi e del Crotone dunque finirono per separarsi e si ricongiungeranno, cinque anni dopo, da avversari ed in terza serie.

OGGI RIFINITURA E CONVOCATI Questa mattina alle 10 la Salernitana svolgerà la rifinitura dopo la quale Cosmi ufficializzerà la lista dei convocati che non comprenderà gli infortunati Brancolini, Inglese ed Arena e gli squalificati Anastasio, Capomaggio e Golemic. Allo Scida i granata si schiereranno con il 4-4-2: davanti a Donnarumma ci saranno Cabianca, Berra, Matino e Villa. In mediana spazio a Quirini (o Longobardi), de Boer (o Carriero), Gyabuaa ed Achik, mentre in attacco uno tra Molina o Ferraris farà coppia con Lescano.