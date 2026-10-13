Salernitana, Cosmi in bilico

di Marco De Martino

SALERNO – Dalla Scafatese alla Scafatese. Il destino di Serse Cosmi appare ormai inevitabilmente legato al risultato della sfida che la Salernitana disputerà sabato prossimo all’Arechi. Proprio contro la matricola terribile arrivò all’esordio la doccia fredda per i granata che, in Coppa Italia, subirono la prima sconfitta in gare ufficiali della stagione, esattamente due mesi fa. Il derby contro i canarini, reduci da sei risultati utili consecutivi, potrebbe rappresentare il primo vero crocevia della stagione per la Salernitana che, dopo lo scialbo pareggio di Casarano, è scivolata a -9 dalla vetta della classifica, occupata da uno scatenato Potenza. Un passo falso interno contro la Scafatese potrebbe innescare il terremoto tecnico che aleggia già da qualche settimana: Cosmi rischia di pagare anche per colpe non sue, mentre sullo sfondo si stagliano le figure di tecnici come Toscano e Prosperi, pronti a subentrare sul bollente scranno granata. Per superare l’ennesimo ostacolo della sua tortuosa esperienza a Salerno, Cosmi potrebbe modificare l’assetto tattico iniziale della squadra. Nelle ultime uscite, le risposte migliori sono arrivate dal 3-4-2-1, schieramento adottato nella seconda parte delle sfide contro Bari e Casarano. Una svolta tutt’altro che scontata, considerando che il tecnico ha sempre privilegiato l’equilibrio alla spregiudicatezza. In un momento così delicato, però, potrebbe rompere gli indugi e affidarsi fin dal primo minuto a una soluzione più offensiva. In questo caso, il sacrificato sarebbe uno tra Vitale e de Boer, con Djamanca destinato ad affiancare l’inamovibile D’Ursi nel ruolo di sottopunta, alle spalle di uno tra La Gumina e Lescano. Valutazioni che Cosmi, insieme al suo fidato vice Scurto, ha già iniziato a fare ieri, quando il gruppo si è ritrovato al Mary Rosy per la ripresa degli allenamenti. C’è ancora tempo, comunque, per approfondire ogni aspetto e sciogliere gli ultimi dubbi. L’obiettivo è individuare la soluzione migliore per presentare una Salernitana all’altezza della sfida e, soprattutto, capace di superare l’ostacolo Scafatese. Perché sabato prossimo, all’Arechi, in palio potrebbe esserci molto più di tre punti.