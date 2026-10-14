Salernitana, Cosmi è pronto all’ennesima svolta tattica

SALERNO – Seduta pomeri- diana ieri per la Salernitana al centro sportivo Mary Rosy. Occhi puntati sulla gara interna contro la Sca- fatese, in programma sa- bato prossimo alle 17:30 allo stadio Arechi. Gli uomini guidati da mister Serse Cosmi hanno svolto un la- voro di forza in palestra prima di spostarsi sul campo e dedicarsi ad un la- voro tecnico-tattico. Diffe- renziato per Malik Djibril e Jonas Heinz. Palestra e tera- pie per Ismail Achik. La pre-

parazione proseguirà que- sta mattina alle 10:30, sem- pre al Mary Rosy. Tutto ancora in alto mare per quanto riguarda la forma- zione anti-canarini, ma il tecnico Cosmi sta valutando la possibilità di modificare l’assetto tattico iniziale della squadra. Nelle ultime uscite, le risposte migliori sono arrivate dal 3-4-2-1, schieramento adottato nella seconda parte delle sfide contro Bari e Casa- rano. Una svolta tutt’altro che scontata, considerando