Salernitana, Cosmi deluso dalla squadra

È un Serse Cosmi profondamente deluso quello che si presenta nel post-partita di Crotone-Salernitana. Il tecnico granata non cerca attenuanti dopo la sconfitta dello Scida e riconosce i meriti degli avversari, assumendosi gran parte delle responsabilità per una prestazione che giudica lontana dalle aspettative.

«È una partita da dimenticare, anche se nel calcio nulla si deve dimenticare», esordisce Cosmi. Il tecnico riconosce al Crotone il merito di aver messo in campo agonismo e qualità: «Loro hanno giocato con grande agonismo e qualità. Noi abbiamo toppato la partita».

Poi l’autocritica: «Le responsabilità sono soprattutto mie». Una presa di responsabilità accompagnata dall’analisi di una gara nella quale la Salernitana è apparsa in difficoltà soprattutto nella prima frazione: «Potevamo pareggiarla e poi anche vincerla, ma nel primo tempo siamo stati surclassati».

Nemmeno la superiorità numerica è stata sufficiente per cambiare l’inerzia della partita. «Abbiamo creato poco anche con l’uomo in più. Solo mischie anche se nelle mischie si può segnare», ammette Cosmi.

Una prestazione che l’allenatore definisce inaspettata: «Sapevo che dovevamo crescere. Abbiamo avuto troppa supponenza e abbiamo giocato come se fossimo la prima della classe. E non lo siamo».

Per Cosmi, dunque, il successo del Crotone è meritato: «La sconfitta è giusta e triste. Da lunedì la rivaluteremo. Il Crotone ha meritato perché ha messo dentro tutto. A noi sarebbe bastata anche la metà».

Il tecnico individua soprattutto nella mancanza di cattiveria agonistica il principale problema della prestazione: «L’errore è non averci messo rabbia. Non ti chiami Salernitana e vinci a prescindere».

Infine, Cosmi dedica un pensiero ai tifosi granata, assenti allo Scida per il divieto di trasferta: «Dispiace per i tifosi. Non capisco perché la trasferta fosse vietata, visto che sei mesi fa erano presenti allo Scida».

La sconfitta di Crotone diventa così un momento di riflessione per la Salernitana, chiamata a ripartire dopo una prestazione che lo stesso Cosmi ha definito al di sotto delle attese.