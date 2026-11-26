La protesta del tifo granata non si ferma. In vista della sfida contro il Monopoli, i sostenitori della Salernitana hanno deciso di proseguire la contestazione nei confronti della società, riproponendo la modalità già adottata in occasione della gara con il Catania. Anche questa volta, dunque, i tifosi resteranno fuori dallo stadio Arechi per i primi 45 minuti di gioco, per poi raggiungere gli spalti all’intervallo.

La decisione è maturata nel corso di un nuovo incontro, svoltosi martedì sera, al quale hanno partecipato le diverse componenti del tifo organizzato granata. Una posizione condivisa, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sul momento attraversato dal club e sulle richieste rivolte alla proprietà.

Nel mirino della contestazione c’è il presidente Danilo Iervolino, al quale i sostenitori chiedono un confronto diretto per fare chiarezza sulle prospettive della società e sul futuro della squadra. Tra le richieste anche interventi mirati in occasione dell’apertura della prossima finestra di calciomercato, ritenuti necessari per rafforzare l’organico.

«Serve lanciare messaggi» è il senso della posizione ribadita da Alfonso Pugliese, presidente dell’Unione Club Salernitana, intervenuto nel corso della trasmissione Granatissimi, in onda su Ottochannel.

«La contestazione alla società continuerà ad oltranza fin quando non inizierà il calciomercato. Si immagina anche di poterla fare in maniera diversa e forte», ha spiegato Pugliese, sottolineando il dispiacere per una protesta che inevitabilmente coinvolge anche la squadra, pur non essendo quest’ultima il principale destinatario della manifestazione.

Il presidente dell’Unione Club ha voluto distinguere le responsabilità della società da quelle del gruppo e dello staff tecnico: «L’allenatore non verrà messo in discussione perché sta cercando di rafforzare il gruppo e si sta dimostrando un giovane emergente e bramoso di dare il meglio». Pugliese ha quindi espresso l’auspicio che il tecnico possa avere un ruolo incisivo anche nelle scelte future, evitando decisioni che non siano funzionali al progetto sportivo.

Nel suo intervento non è mancato un riferimento alla delusione di una parte della tifoseria, arrivata in alcuni casi fino alla decisione di strappare l’abbonamento. «Negli ultimi tre anni Iervolino ci ha disorientato ed ha reso tutto più difficile. In questo momento vogliamo chiarezza», ha aggiunto.