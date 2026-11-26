Maltempo, Bicchielli vuole audire Sangiuliano. Celano chiede un tavolo urgente in PrefetturaDopo le esondazioni a San Marzano sul Sarno, il presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta annuncia l’intenzione di ascoltare il capo dell’opposizione regionale. Il consigliere Celano scrive al prefetto Esposito e sollecita interventi immediati per la messa in sicurezza del territorio.Le nuove esondazioni che hanno colpito San Marzano sul Sarno, provocando allagamenti, danni e disagi alla popolazione, riaccendono il dibattito sulla sicurezza del territorio e sulla gestione del rischio idrogeologico. Mentre il presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, Pino Bicchielli, annuncia l’intenzione di convocare in audizione Gennaro Sangiuliano, capo dell’opposizione in Consiglio regionale della Campania, il consigliere regionale Roberto Celano chiede l’intervento urgente della Prefettura di Salerno per affrontare le criticità del reticolo idrografico locale e individuare soluzioni definitive.L’ondata di maltempo che ha interessato le province di Napoli e Salerno, causando frane, allagamenti ed esondazioni, ha riportato al centro dell’attenzione la fragilità di territori già duramente colpiti in passato. Particolarmente critica la situazione a San Marzano sul Sarno, dove l’esondazione dell’Alveo Comune Nocerino e le difficoltà di deflusso delle acque hanno determinato l’allagamento di strade, abitazioni e automobili, rendendo necessario l’intervento della Protezione Civile per assistere i residenti.«Nella prossima riunione dell’Ufficio di Presidenza proporrò di convocare in audizione l’onorevole Gennaro Sangiuliano, capo dell’opposizione in Consiglio regionale della Campania. Dopo aver ascoltato il presidente della Regione e l’assessore competente, ritengo doveroso acquisire anche il punto di vista dell’opposizione. La nostra inchiesta deve andare a fondo per fare chiarezza sugli interventi programmati, sull’impiego delle risorse e sulle eventuali responsabilità nella prevenzione del rischio idrogeologico», ha dichiarato Bicchielli.Il presidente della Commissione parlamentare punta dunque ad approfondire le scelte compiute negli anni, verificando l’effettiva realizzazione degli interventi previsti e l’utilizzo dei finanziamenti destinati alla sicurezza idraulica. «A San Marzano sul Sarno l’Alveo Comune Nocerino è esondato ancora una volta. I cittadini hanno diritto di sapere quali opere siano state realizzate, quali restino da completare e con quali tempi. Vogliamo anche accertare come sia stata assicurata, negli anni, la manutenzione dei corsi d’acqua», ha aggiunto il deputato. «Chi vive in questi territori non può continuare a temere che ogni pioggia intensa si trasformi in un’emergenza. È su questo che la Commissione intende dare risposte ai cittadini, esercitando fino in fondo il proprio compito d’inchiesta. La sicurezza delle persone viene prima di ogni appartenenza politica», ha concluso Bicchielli.Un principio che trova riscontro anche nell’appello di Celano, secondo il quale la comunità di San Marzano sul Sarno non può continuare a subire le conseguenze di criticità conosciute e ripetutamente denunciate. La priorità, nell’immediato, resta la tutela della popolazione, ma la sfida più importante sarà individuare interventi strutturali capaci di impedire che ogni nuova ondata di maltempo si trasformi nell’ennesima emergenza.