In occasione della Festa dell’Albero, celebrata anche ieri mattina con altri eventi simbolici, la Banca Monte Pruno ha donato cinque alberi alla Città di Cava de’ Tirreni. La donazione, realizzata in collaborazione con Terra Metelliana ETS, Circolo di Legambiente, ha contribuito alla piantumazione lungo via Guerritore e via Della Corte. La mattinata si è aperta nel cortile della scuola Don Bosco con i saluti di Umberto Ferrigno, Assessore al Verde pubblico, e di Clelia Ferrara, Assessora all’Ambiente del Comune di Cava de’ Tirreni. Sono poi intervenuti l’agronomo Luigi Vicinanza e Attilio Palumbo, presidente di Legambiente Terra Metelliana. Per la Banca Monte Pruno hanno preso parte all’evento Michele Pierri, Responsabile dell’Area Irno-Salerno, e Cristian Coccaro, Preposto della filiale di Cava de’ Tirreni. Anche il Direttore Generale della BCC Cono Federico ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa ribadendo quanto la tutela dell’ambiente sia oggi al centro delle priorità della BCC e del Gruppo Cassa Centrale.Ha poi accolto favorevolmente la partecipazione degli alunni delle scuole, in quanto, ritenuto momento importante per imparare da subito a prendersi cura dei luoghi in cui si vive. Alla piantumazione hanno partecipato, infatti, gli alunni delle scuole Don Bosco e Carducci Trezza, affiancati dai calciatori della Cavese e dal personale dell’Ufficio Verde del Comune. La donazione di oggi dà continuità ad un impegno assunto dall’istituto di credito cooperativo rivolto alla protezione del verde urbano e al contrasto alla crisi climatica ed è frutto di una rinnovata collaborazione con il circolo di Legambiente Terra Metelliana, che già negli anni scorsi aveva permesso la realizzazione di iniziative di questo tipo con una diversa piantumazione di alberi in Città. Con questo importante appuntamento si è voluta dare centralità all’importanza degli alberi nei contesti urbani, per il loro fondamentale ruolo di alleati contro la crisi climatica e mitigatori dell’inquinamento dell’aria delle città, coinvolgendo cittadini, scuole locali, aziende e istituzioni.