Il 29 novembre il Teatro delle Arti ospita per la prima volta la rassegna nata a Cava de’ Tirreni. Sul palco le scuole provenienti da tutta la Campania e un’ospite d’eccezione: Carmen Russo. «Noi artisti abbiamo una responsabilità, dobbiamo trasmettere il giusto messaggio», dice la showgirl. Un percorso di crescita che trova nella città capoluogo una nuova tappa, dopo dieci edizioni dedicate alla valorizzazione della formazione coreutica e dei giovani talenti. Ci sono percorsi che si misurano con il tempo, con la capacità di rinnovarsi e soprattutto con la voglia di non fermarsi. Quello di Arte in Danza è uno di questi. Undici edizioni, una storia cominciata a Cava de’ Tirreni, diverse location che negli anni hanno accolto ballerini, insegnanti, scuole e appassionati, fino ad arrivare a una nuova scommessa: portare la manifestazione a Salerno. Domenica 29 novembre, alle 18, sarà il Teatro delle Arti a ospitare la serata di gala, segnando un passaggio significativo per un appuntamento che ha saputo consolidare la propria presenza nel panorama della danza campana. Non si tratta semplicemente di cambiare indirizzo. L’arrivo nel capoluogo rappresenta una nuova fase di un progetto che, edizione dopo edizione, ha costruito una rete di relazioni con le realtà coreutiche del territorio. Un lavoro che porta la firma di Pina Testa e Stefano Angelini, direttori artistici della manifestazione, e che ha avuto come filo conduttore la volontà di offrire alle scuole uno spazio nel quale esprimere il proprio lavoro, confrontarsi e condividere esperienze. La danza, del resto, è una disciplina nella quale il risultato che arriva sul palcoscenico è soltanto la parte visibile di un impegno quotidiano fatto di lezioni, prove, correzioni, sacrifici e tanta passione. È proprio questo patrimonio di lavoro che Arte in Danza intende portare sul palco del Teatro delle Arti. La partecipazione di numerose scuole provenienti da tutta la Campania darà alla serata una dimensione regionale, mettendo insieme esperienze differenti e generazioni di ballerini. Per molti allievi sarà l’occasione di misurarsi con un palcoscenico importante, per gli insegnanti il momento di mostrare il frutto di un percorso didattico e artistico costruito nel corso dell’anno. Un appuntamento nel quale la qualità della formazione incontra la dimensione dello spettacolo, senza perdere di vista il valore educativo della danza. A impreziosire l’undicesima edizione ci sarà Carmen Russo. Ballerina, showgirl e protagonista di una lunga stagione della televisione italiana, l’artista sarà l’ospite d’onore della serata. La sua presenza aggiunge un richiamo particolare a una manifestazione che ha scelto di accompagnare il talento delle scuole con l’incontro con grandi protagonisti dello spettacolo. Una sorta di ideale passaggio di testimone con la precedente edizione, quando a essere ospite era stato Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo, ballerino e coreografo che ha legato il proprio nome anche alla storia della danza televisiva italiana. «Un riconoscimento ufficiale fa piacere sempre. Vuol dire che sei in campo. Essere tra i giovani non è una novità, lo facciamo sempre con i nostri allievi della scuola di danza. Certo è una responsabilità: al loro entusiasmo devi corrispondere con il messaggio giusto», dice Carmen Russo. Due presenze che raccontano un’attenzione al mondo della danza non soltanto come espressione artistica, ma anche come professione, spettacolo e cultura popolare. E che possono rappresentare uno stimolo soprattutto per i più giovani, chiamati a coltivare una passione attraverso lo studio, la costanza e la consapevolezza che dietro ogni esibizione c’è un lavoro spesso lontano dai riflettori. Per Pina Testa e Stefano Angelini, l’appuntamento salernitano rappresenta dunque un momento importante di un cammino iniziato nella vicina Cava de’ Tirreni. Un percorso che ha attraversato negli anni diverse strutture e che continua a crescere, conservando la propria identità ma aprendosi a nuove opportunità. La scelta di Salerno amplia il raggio della manifestazione e ne rafforza il legame con un territorio nel quale le scuole di danza rappresentano una realtà diffusa, fatta di professionisti, associazioni, allievi e famiglie. C’è anche un aspetto che merita di essere sottolineato: manifestazioni come questa consentono alle scuole di uscire dalla dimensione quotidiana delle proprie sedi e di ritrovarsi in uno spazio comune, dove il confronto diventa parte integrante dell’esperienza artistica. Perché la danza è certamente competizione, ricerca della perfezione e disciplina, ma è anche capacità di stare insieme, riconoscere il lavoro degli altri e condividere un linguaggio che non ha bisogno di parole. L’undicesima edizione di Arte in Danza si presenta così con il valore di una ripartenza e, allo stesso tempo, con la consapevolezza di una storia già costruita. Da Cava de’ Tirreni a Salerno, il progetto cambia scenario ma non la propria missione: dare spazio alla danza, valorizzare chi la insegna e chi la pratica, offrire ai giovani occasioni per vivere il palcoscenico. Il 29 novembre, al Teatro delle Arti, sarà una serata nella quale a parlare saranno soprattutto i corpi, la musica e il talento di chi ha scelto di fare della danza una parte importante della propria vita.