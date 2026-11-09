Salernitana, clima rovente

di Marco De Martino

SALERNO – Il clima è sempre più rovente in casa Salernitana. La sconfitta rimediata contro l’Inter U23 ha avvicinato pericolosamente i granata alla zona retrocessione, alimentando una rabbia ormai difficile da contenere tra i sostenitori. La pazienza della tifoseria sembra essere arrivata al capolinea, dopo una stagione costellata di delusioni e prestazioni che hanno progressivamente allontanato la squadra dagli obiettivi iniziali. Adesso, però, non c’è più tempo per guardarsi indietro. All’orizzonte c’è una sfida che rischia di rappresentare uno spartiacque: domenica prossima, all’Arechi, arriverà il Catania, reduce dal successo di ieri contro il Sorrento. Un appuntamento da non fallire per la squadra di Vito Di Bari, chiamata a dare immediatamente un segnale di reazione, soprattutto sul piano caratteriale. Proprio per preparare al meglio una partita tanto delicata, la società starebbe valutando l’ipotesi di mandare il gruppo in ritiro. Una soluzione per compattare lo spogliatoio, isolare la squadra dalle pressioni esterne e ritrovare quella concentrazione smarrita nelle ultime uscite. La decisione potrebbe arrivare nelle prossime ore. Intanto, sul fronte della tifoseria, prende sempre più corpo l’ipotesi di una clamorosa diserzione in occasione della gara con gli etnei. Lasciare vuoti gli spalti dell’Arechi diventerebbe una forma di protesta nei confronti della società, ritenuta responsabile di una situazione ormai insostenibile. Il rischio è quello di una frattura sempre più profonda tra dirigenza, squadra e ambiente. Domenica, oltre ai tre punti, la Salernitana si giocherà anche il rapporto con la propria gente.