Marco De Martino

SALERNO – Nella gara che doveva rappresentare un nuovo punto di partenza, la Salernitana esce sconfitta clamorosamente con il Mo- nopoli all’Arechi. Una battuta d’arresto che chiude irrime- diabilmente ogni velleità di risalita e che rischia nuova- mente di risucchiare i gra- nata nella zona rossa della graduatoria. Eppure le pre- messe erano positive, con Di Bari che schiera un undici a trazione anteriore, con la contemporanea presenza di Achik, Cardoni, La Gumina e D’Ursi e con Villa arretrato nuoavemnte in difesa. Nel primo tempo la Salernitana spinge subito il piede sull’ac- celeratore per scardinare la folta retroguardia pugliese. Dopo 5’ Achik va via sulla sini- stra, serve D’Ursi che crossa prontamente per La Gumina che appostato sul secondo palo colpisce di testa a botta sicura ma Tommasi è prodi- gioso a respingere proprio sulla linea. Al 22’ è però Gale- otti a compiere un autentico miracolo sulla conclusione a botta sicura di Scipioni dopo un errore in uscita di Achik. La pressione granata si affie- volisce ma resta costante ed è sempre affidata alle fiam- mate di Achik. Quasi a tempo scaduto il gol arriva grazie a Llano, sempre su cross del marocchino, ma l’arbitro an- nulla per il fuorigioco dell’ar- gentino. La ripresa si apre con uno spavento per i granata e con Galeotti ancora protago- nista ma la doccia fredda ar- riva puntuale al 66’ quando un cambio di gioco pesca Gioielli che, solo in area di ri- gore della Salernitana, anti-